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        Yenişehir'de köy tankerinin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, köy muhtarlığına ait hazır bekletilen su tankeri ve eğitimli gençlerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Yenişehir'de köy tankerinin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, köy muhtarlığına ait hazır bekletilen su tankeri ve eğitimli gençlerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Çamönü Mahallesi'ndeki bir evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sakinleri, durumu hemen mahalle muhtarı Ercan Saka'ya bildirdi.

        Muhtar Saka'nın talimatıyla köyde hazır bulundurulan su tankeri hızla olay yerine sevk edildi. Yangın müdahale eğitimi almış mahalle gençlerinin de desteğiyle alevler, itfaiye ekipleri gelmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin mutfağı ve salonunun bir kısmı hasar gördü.

        Yangın sonrası diğer köy muhtarlarına çağrıda bulunan Çamönü Muhtarı Ercan Saka, şu ifadeleri kullandı:

        "Evde yangın başlayınca hemen köyümüzdeki tankeri sevk ettik ve facianın önüne geçtik. Buradaki en önemli detay, mahallemizdeki birkaç gencin daha önce 'Yangın Müdahale Eğitimi' almış olmasıydı. Diğer muhtar arkadaşlarıma sesleniyorum; köylerindeki tankerleri her an hazır tutsunlar ve mahalle gençlerine mutlaka yangın eğitimi aldırsınlar."

        Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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