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        Yerli üretim robot teknoparkta danışma görevlisi oldu

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da, Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bilişim firmasının tasarladığı yapay zekalı robot "Adam", teknopark binasında danışma görevlisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Yerli üretim robot teknoparkta danışma görevlisi oldu

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da, Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren bilişim firmasının tasarladığı yapay zekalı robot "Adam", teknopark binasında danışma görevlisi oldu.

        Daha önce Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle iki robot imal eden firma, üçüncü robotunu üretti.

        Çeşitli kurum ve kuruluşlarda asistanlık ve danışma görevlerini üstlenebilmesi için yerli imkanlarla tasarlanan yapay zeka destekli robot "Adam", sahadaki ilk faaliyetine Ulutek Teknopark'ta danışma görevlisi olarak başladı.

        Günün belli saatlerinde binaya gelenleri karşılayan robot, aynı zamanda Türk insanının sosyal yaşamı içindeki davranışları, neleri merak ettiği ve soru tarzlarına ilişkin veriler de toplayacak.

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        "Adam", kendisine yöneltilen soruları cevaplama, yüzleri tanıma ve insanları yönlendirme gibi görevleri eksiksiz yerine getirebiliyor.

        - Hastanelerde ve yaşlı bakımında kullanılmak için eğitiliyor

        Firma sahibi Adem Aksu, son 3 yıldır robotik alanda profesyonel olarak çalıştıklarını söyledi.

        Eğitim teknolojileri tarafında, 1450 parçadan oluşan, tamamıyla demonte edilebilen yerli robot "Cuma"yı tamamlayarak çeşitli kurum ve kuruluşlara ulaştırdıklarını anlatan Aksu, bir taraftan da insansı robot çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Aksu, robotik alandaki tecrübeleri sayesinde asistan robot üretimine de başladıklarını kaydetti.

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        Asistan robotun yerli imkanlarla geliştirildiğini belirten Aksu, "Robotun önümüzdeki dönemde daha farklı alanlarda, özellikle sağlık ve yaşlı bakımı alanlarında kullanılması için de geliştirme, eğitme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

        Aksu, ilk prototipin teknoparkta danışma görevini yaptığını aktararak, şöyle konuştu:

        "Seri üretim planlamalarımız yapıldı. Önümüzdeki dönem için ön sipariş almaya başladık. Hatta Bursa'da bir belediyeden bir sipariş de aldık. Önümüzdeki günlerde onun da teslimatı gerçekleşecek. Seri üretimle ilgili yatırım arayışımız devam ediyor. Yatırım bulduğumuz takdirde seri üretimimiz daha da hızlanacak. Hedefimiz sadece Türkiye'deki kamu kurumları ve özel sektör değil, bu asistan robotu yurt dışına ihraç etmek."

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        Üniversitelerdeki öğrenci topluluklarıyla sürekli irtibat halinde olduklarını dile getiren Aksu, "Nesil olarak, mühendisler olarak gittikçe bu konuda kendimizi geliştirmeye başladık. Bizim de Çin'e kıyasla çok büyük avantajlarımız var. Özellikle Avrupa'ya açılan pazar kapısı olarak Türkiye çok inanılmaz avantajlı bir durumda." ifadesini kullandı.

        Aksu, robotların tasarım ve üretimlerinde ilerlediklerini vurguladı.

        Robotların mekanik eklem yerlerinde kullanılan motorların kontrol kartlarını üretmeye başladıklarını belirten Aksu, şunları kaydetti:

        "Aslında bu süreci biz de öğrenerek ilerletiyoruz ama belirli bir noktaya geldiğinde biz çok daha hızlı, çok daha avantajlı olacağımızı düşünüyorum. İnsanların soru sorma şekilleri, şiveleri, lehçeleri ve ne tür sorular sordukları konusunda bizim de verilerimiz oluşacağı için bir sonraki adımda sağlık alanında bu robotları konumlandırmayı, özellikle yaşlı bakımında ve doktor asistanı olarak görevlendirmeyi hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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