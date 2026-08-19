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        Yıldırım Belediyesinin Yeşil-Emir Sultan hattında açacağı müzenin eserleri için ön protokol imzalandı

        Bursa'da Yıldırım Belediyesinin Yeşil ve Emir Sultan mahallelerindeki tarihi yapıların bulunduğu hatta açacağı müzede sergilenecek eserlerin bağışı için ön protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Yıldırım Belediyesinin Yeşil-Emir Sultan hattında açacağı müzenin eserleri için ön protokol imzalandı

        Bursa'da Yıldırım Belediyesinin Yeşil ve Emir Sultan mahallelerindeki tarihi yapıların bulunduğu hatta açacağı müzede sergilenecek eserlerin bağışı için ön protokol imzalandı.

        Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile bağışçı Mehmet Fındıkkaya ön protokol için bir araya geldi.

        Farklı dönemlere ait kültürel ve manevi değeri yüksek objelerin yanı sıra Bursa'nın geçmişini yansıtan eserlerin yer alacağı Yeşil ve Emir Sultan mahallelerindeki hatta yapılması planlanan müze için ilk adım atıldı. Yeni bağışlarla daha da zenginleştirilmesi planlanan müze, araştırmacılar, öğrenciler ve tarih meraklıları için önemli bir kaynak niteliği taşıyacak.

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        Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, kentin tarihi ve kültürel hafızasına değer katacak anlamlı çalışmanın ilk adımını attıklarını söyledi.

        Fındıkkaya ile birlikte kentin kültür hayatına kalıcı eser kazandırmak amacıyla projeleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Hacı Aysel ve Şerif Fındıkkaya adına yapılması planlanan bu müzeyle Yıldırım'da kültürel mirasımızı yaşatacak önemli bir merkez oluşturacağız. Mehmet Fındıkkaya'nın bağışlayacağı eserleri bu müzemizde sergileyerek ilçemizin kültür hayatına kalıcı ve nitelikli değer kazandırmış olacağız." diye konuştu.

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        Yılmaz, müzede birbirinden kıymetli eserlerin yer alacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Kültürümüze, tarihimize ve kentimize gösterdiği duyarlılıktan dolayı Mehmet Fındıkkaya'ya teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmanın Yıldırım'a, Bursa'ya ve kültür dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Müzemizde, Emir Sultan'a ait olduğu düşünülen 5 asırlık yüzük, tarihi Türk bayrakları ve sancakları, Milli Mücadele dönemine ait silahlar, Bursa valileri tarafından kullanılan eşyalar, Osmanlı Devleti'nin son dönemine ait çok önemli eserler sergilenecek. İnşallah bunları en kısa zamanda toparlayarak güzel bir şekilde müze oluşturmak istiyoruz. Kütüphane ve konferans salonunun da yer alacağı müzeyle birlikte Bursa'ya önemli bir değer kazandırmış olacağız."

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        İmza töreninin ardından müzede sergilenmesi için Yıldırım Belediyesine bağışlayacağı eserlerle ilgili Yılmaz'a bilgi veren Fındıkkaya da desteklerinden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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