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        Ayvacık'ta 30 köye kesintisiz temiz içme suyu sağlandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı 30 köye kesintisiz temiz içme suyu sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Ayvacık'ta 30 köye kesintisiz temiz içme suyu sağlandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı 30 köye kesintisiz temiz içme suyu sağlandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından artan su ihtiyacını karşılamak ve kuraklığın etkilerini en aza indirmek amacıyla hayata geçirilen "Ayvacık Barajı İçme Suyu Altyapı Tesisleri 1. Etap İnşaatı" çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, 2026 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen projeyle Ayvacık Barajı’ndan, projenin tüm etaplarının tamamlanmasının ardından 30 köye yılda 1 milyon metreküp temiz içme suyu sağlanacağını dile getirilerek, şunlar kaydedildi:

        "Birinci etap kapsamında 36 kilometrelik içme suyu isale hattı inşa edilecek, 2,4 kilometrelik enerji nakil hattı yapılacak, Modern arıtma tesisi ve su depoları hizmete sunulacak. Nisan ayında ihalesi tamamlanarak yer teslimi gerçekleştirilen projede çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu stratejik altyapı yatırımı sayesinde ilçemize bağlı köylere sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir içme suyu ulaştırılacak, bölgenin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlanacaktır. Çanakkale'mize ve Ayvacık'ımıza şimdiden hayırlı olsun."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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