Ayvacık'ta 30 köye kesintisiz temiz içme suyu sağlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı 30 köye kesintisiz temiz içme suyu sağlandı.



Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından artan su ihtiyacını karşılamak ve kuraklığın etkilerini en aza indirmek amacıyla hayata geçirilen "Ayvacık Barajı İçme Suyu Altyapı Tesisleri 1. Etap İnşaatı" çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, 2026 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen projeyle Ayvacık Barajı’ndan, projenin tüm etaplarının tamamlanmasının ardından 30 köye yılda 1 milyon metreküp temiz içme suyu sağlanacağını dile getirilerek, şunlar kaydedildi:



"Birinci etap kapsamında 36 kilometrelik içme suyu isale hattı inşa edilecek, 2,4 kilometrelik enerji nakil hattı yapılacak, Modern arıtma tesisi ve su depoları hizmete sunulacak. Nisan ayında ihalesi tamamlanarak yer teslimi gerçekleştirilen projede çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu stratejik altyapı yatırımı sayesinde ilçemize bağlı köylere sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir içme suyu ulaştırılacak, bölgenin uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlanacaktır. Çanakkale'mize ve Ayvacık'ımıza şimdiden hayırlı olsun."

