Biga'da Mera Islah Projesi kapsamında arpa hasadı düzenlendi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında, arpa hasadı programı düzenlendi.



İlçeye bağlı Selvi köyünde düzenlenen törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ile davetliler katıldı.



Törende, konuşan Vali Toraman, 2026 yılında il genelinde 8 köyde toplam 20 bin 802 dekar alanda ıslan çalışmaları sürdürüldüğünü söyledi.





Ömer Toraman, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, hasadın tüm üreticiler için bereketli ve bol kazançlı olmasını temenni etti.



Program, yapılan duaların ardından biçerdöverle gerçekleştirilen arpa hasadıyla sona erdi.

