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        Bozcaada ve Gökçeada hatlarındaki bazı feribot seferleri yarın yapılamayacak

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Bozcaada ve Gökçeada hatlarındaki bazı feribot seferleri yarın yapılamayacak

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan ise saat 11.00 ve 15.00 seferlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.

        Açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattında da Geyikli'den 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ve 23.00 saatlerindeki, Bozcaada'dan 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 22.00 saatlerindeki seferlerin gerçekleştirileceği ifade edildi.

        Açıklamada, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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