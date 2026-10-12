Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.
Giriş: 12.10.2026 - 15:46 Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.
İçinde 2 kişi bulunan 17 metre boyundaki teknede, Çanakkale Nara Burnu önlerinde makine arızası meydana geldi.
Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca bölgeye sevk edildi.
Yedeklenen tekne Eceabat Limanı'nda emniyete alındı.
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