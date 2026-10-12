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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.

        İçinde 2 kişi bulunan 17 metre boyundaki teknede, Çanakkale Nara Burnu önlerinde makine arızası meydana geldi.

        Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca bölgeye sevk edildi.

        Yedeklenen tekne Eceabat Limanı'nda emniyete alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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