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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde mezuniyet töreni yapıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) 2025-2026 dönemi mezuniyet töreni düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 22:57 Güncelleme:
        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde mezuniyet töreni yapıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) 2025-2026 dönemi mezuniyet töreni düzenledi.

        Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda düzenlenen tören, 5 bin 200 öğrenciyle akademisyenlerin geçit töreniyle başladı.

        Çanakkale Vali Yardımcısı Abdul Kadir Duran, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri ve onların başarılarında büyük pay sahibi olan aileleri ve akademisyenleri tebrik etti.

        Duran, Çanakkale'nin yalnızca bir şehir olmadığını, tarihin en önemli dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapan, fedakarlığın, birlik ruhunun ve vatan sevgisinin simgesi olduğunu dile getirdi.

        Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de öğrencilere seslenerek, "Bu güzel Çanakkale'yi unutmayın. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi genç ama çok güçlü ve saygın bir üniversite. Dünyanın en güzel şehri Çanakkale'yi unutmayın. Hayatınızda her zaman aklı, bilimi rehber alın." dedi.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise ÇOMÜ'nün 41 bin 782 öğrencisi, 2 bin 37 akademisyeni, 21 fakültesi, 13 meslek yüksek okulu, bir lisans üstü eğitim enstitüsü, 40 araştırma merkezi ve 19 yerleşkesiyle büyük bir eğitim ailesi olduğunu dile getirdi.

        Kendilerini asıl gururlandıranın bu istatistiki rakamlar değil rakamların arkasındaki başarı hikayeleri olduğunu ifade eden Erenoğlu, "Üniversitemiz, 127 devlet üniversitesi arasında 16 programında Türkiye birincisi, 12 programımız Türkiye'nin ilk yüzde 10'u içinde. Bugün itibarıyla 69 eğitim programımızda hiç bir gerileme olmadı. Özellikle Gemi İnşaatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ile Gıda Teknolojisi programlarımız dört yıl üst üste Türkiye birincisi oldu." diye konuştu.

        Öğrenciler adına konuşan tıp fakültesi mezunu Murat Soylu, Cumhuriyet'in 100. yılını Çanakkale'de kutlayan bir nesil olduklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu günlerde omuzlarımızda çok daha büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir milletin yükselişi ancak ve ancak bilimin ışığında yetişen ve bilgisini ülkesinin hizmetine sunan insanlar sayesinde mümkündür." dedi.

        Konuşmaların ardından öğrencilere fakülte dekanları ve akademisyenlerce diplomaları verildi.

        Keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutlayan öğrencilerin bu mutlu anlarına Türkiye'nin dört bir yanından gelen aileleri de eşlik etti.

        Törene, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, kurum müdürleri, belediye başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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