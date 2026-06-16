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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 18:11 Güncelleme:
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

        Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale, Gelibolu ve Biga Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarına yönelik operasyon düzenledi.

        PARS Analiz Sistemi kullanılarak yapılan analiz ve teknik takip çalışmaları kapsamında, yasa dışı kenevir ekimi, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen 14 şüpheliye ait 9 adres ile 3 araca operasyon yapıldı.

        Ekiplerin 14 şüpheliyi yakaladığı operasyonda, 450 gram kubar esrar, 74 kök Hint keneviri, 14 gram skunk, 3 gram skunk tohumu, sentetik kannabinoid hammaddesi, 6 gram kokain, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu öğütme aparatı, kenevir ekili saksı, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 131 fişek, hassas terazi ile suç geliri olduğu değerlendirilen 32 bin 670 lira ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Diğer şüpheliler hakkında da uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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