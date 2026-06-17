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        Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açtı

        Gelibolu Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açtı

        Gelibolu Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.

        Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Mehmet Sever yönetiminde yıl boyunca açılan 143 kursta eğitim alan 2 bin 910 kursiyerin hazırladığı eserler vatandaşların beğenisine sunuldu.


        Resim, seramik, takı tasarımı, biçki-dikim, üç boyutlu kağıt rölyef, fotoğrafçılık, seramik, hazır giyim ve nakış gibi birçok alanda hazırlanan çalışmalar ilgi gördü.


        Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, kursiyerler ve usta öğreticileri tebrik ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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