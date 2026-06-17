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        Çanakkale'de huzur uygulamaları gerçekleştirildi

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulamaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 08:50 Güncelleme:
        Çanakkale'de huzur uygulamaları gerçekleştirildi

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulamaları yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8-15 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 11 bin 731 kişi ve 3 bin 192 araç incelendi.

        Farklı suçlardan aranması bulunan 16 kişi yakalandı, 534 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Uygulamalarda toplam 225 gram narkotik madde, 2941 uyuşturucu hap ile 3 kök kenevir ele geçirildi.

        Denetimlerde, 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 95 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

        Uygulamada gözaltına alınan ve haklarında işyeri ve kurumdan hırsızlık, yağma, tehdit ve hakaret, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarından 19 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, fuhşa zorlanan 6 mağdur kadın da kurtarıldı.






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