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        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 110 kişi yakalandı

        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 110 kişi yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 110 kişi yakalandı

        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 110 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1926 Ekim tarihleri arasında 12 ilçede huzur uygulamaları gerçekleştirildi. 327 asayiş timi ve bin 718 jandarma personelinin katılımıyla yapılan uygulamalarda 386 umuma açık işletme, 119 metruk bina, 121 park ve bahçe, 148 günübirlik konaklama işletmesi, 102 otel ve pansiyon denetlendi. Toplam 9 bin 987 şahsın kimlik sorgulaması ve 4 bin 115 aracın denetimi gerçekleştirilirken, 13 araç trafikten men edildi.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalarda hırsızlık suçundan 3 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, kasten yaralama suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıl 140 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, dolandırıcılık suçundan 10 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, güveni kötüye kullanma suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsın da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranan toplam 110 şahıs yakalandı. Yakalanan 110 şüpheliden 13'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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