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        Çanakkale'de "COP31 Türkiye Gönüllülük Programı" üniversitelilere anlatıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) akademisyenleri, "COP31 Türkiye Gönüllülük Programı"nı, Üniversite Buluşması etkinliğinde öğrencilere anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Çanakkale'de "COP31 Türkiye Gönüllülük Programı" üniversitelilere anlatıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) akademisyenleri, "COP31 Türkiye Gönüllülük Programı"nı, Üniversite Buluşması etkinliğinde öğrencilere anlattı.

        Anafartalar Yerleşkesi'ndeki Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, COP31 Zirvesi YÖK pavilyonunda paydaş üniversitelerden biri olduklarını, üniversite olarak artık karar mekanizmalarında söz sahibi olduklarını aktardı.

        Lisans, ön lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencilerini, mezuniyet sonrası tercih edilebilen bireyler olmaları adına çözümün ortağı yapmaya çalıştıklarını ifade eden Erenoğlu, akademisyenlerin birikimlerini öğrencilerle şekillendirip, bunu Green Transition Link Lab denilen bir ekosistemle bütüncül bir yaklaşım olarak sunduklarını söyledi.

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        Rektör Erenoğlu, öğrencilerden, "https://cop31.comu.edu.tr/" adresine girerek herhangi bir projeye başvurup, paydaşı olmalarını istedi.

        Bilim diplomasisinin önemine değinen Erenoğlu, öğrencilerin bu alanın da paydaşı olmalarını önemsediklerini dile getirdi.

        Günümüzde mesleklerin değiştiğini hatırlatan Erenoğlu, "Teknoloji gelişiyor, yapay zeka gelişiyor. Sanayiye artık yapay zeka girdi. Dolayısıyla değişen dönüşen mesleklerde COP, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik mekanizmaları artık ciddi anlamda konuşulmanın ötesinden ziyade uygulanıyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz, bu sistemlerin içinde yer almazlarsa birkaç yıl içerisinde tercih edilen meslekler ve bireyler arasında olmayacaklar. Çünkü dehşet bir rekabet var. Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'daki TEKNOFES'teydik. O rekabeti ciddi anlamda gördük. Motivasyon vermemize rağmen çok az sayıda ekipe katıldık ama katıldığımız ekiplerden her birinden Türkiye şampiyonlukları aldık. Dolayısıyla bu ekiplerde yer almanızı bekliyoruz sizin artık." diye konuştu.

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        Etkinlik, COP31 Gönüllülük Ekibi'nin Kampüsten İklim Eylemine, İklim Değişikliğinin Sanata Yansıması, COP31'de Gençlerin Rolü ve İklim Eylemi söyleşileriyle devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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