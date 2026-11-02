Çanakkale'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Giriş: 02.11.2026 - 19:15 Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Ayvacık'a bağlı Yukarıköy'de yaşayan Zeynep Öztürk'ten haber alamayan ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince, 80 yaşındaki Alzheimer hastası Öztürk'ün bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Ormanlık ve makilik alanda sürdürülen çalışmalara köylüler de destek veriyor.
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