Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

        Çanakkale'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 19:15 Güncelleme:
        Çanakkale'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Ayvacık'a bağlı Yukarıköy'de yaşayan Zeynep Öztürk'ten haber alamayan ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince, 80 yaşındaki Alzheimer hastası Öztürk'ün bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Ormanlık ve makilik alanda sürdürülen çalışmalara köylüler de destek veriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayseri'de korkutan yangın
        Kayseri'de korkutan yangın
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince denetim ve bilgilendirme faaliyetleri ger...
        Çanakkale'de jandarma ekiplerince denetim ve bilgilendirme faaliyetleri ger...
        Çanakkale'den Bakü'ye "Ortak Medeniyet Sergisi"
        Çanakkale'den Bakü'ye "Ortak Medeniyet Sergisi"
        Çanakkale Boğazı'nda 2 kişinin bulunduğu sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda 2 kişinin bulunduğu sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekne yedeklenerek marinaya yana...
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekne yedeklenerek marinaya yana...
        Gökçeada Kaymakamı, engelsiz yaşam farkındalık maçında sahaya çıktı
        Gökçeada Kaymakamı, engelsiz yaşam farkındalık maçında sahaya çıktı
        Bu armutların 3 adeti 2 kiloyu geçiyor Hobi olarak başladığı deveci armudu...
        Bu armutların 3 adeti 2 kiloyu geçiyor Hobi olarak başladığı deveci armudu...