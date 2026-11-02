Çanakkale'de kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

Ormanlık ve makilik alanda sürdürülen çalışmalara köylüler de destek veriyor.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince, 80 yaşındaki Alzheimer hastası Öztürk'ün bulunması için arama çalışması başlatıldı.

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