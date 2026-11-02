Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekne yedeklenerek marinaya yanaştırıldı
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince yedeklenerek marinaya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince yedeklenerek marinaya yanaştırıldı.
Boğazda seyir halindeki 14 metrelik teknenin makineleri, Kilitbahir önlerinde arızalandı.
Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
İki kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.