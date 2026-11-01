Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi

Gökçeada ilçesinde 31 Ekim'de saat 02.20 sıralarında rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale’ye getirilen vatandaş hastane de tedavi altına alındı.

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