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        Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Gökçeada'da rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi

        Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

        Gökçeada ilçesinde 31 Ekim'de saat 02.20 sıralarında rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale’ye getirilen vatandaş hastane de tedavi altına alındı.

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