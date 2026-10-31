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        Çanakkale'de Sancak İlk Tevcih Töreni

        Çanakkale'de 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Sancak İlk Tevcih Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Çanakkale'de Sancak İlk Tevcih Töreni

        Çanakkale’de 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Sancak İlk Tevcih Töreni gerçekleştirildi.

        Çanakkale Nara Kalesi’nde düzenlenen 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Sancak İlk Tevcih Töreni’ne düzenlendi. Askeri erkan ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen törende, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız tarafından tugay sancağı, 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Umut Turhan’a teslim edildi.

        Sancak teslim alma andının içilmesi ve tutanağın onaylanmasının ardından tören sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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