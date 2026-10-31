Çanakkale'de Sancak İlk Tevcih Töreni

Çanakkale Nara Kalesi’nde düzenlenen 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Sancak İlk Tevcih Töreni’ne düzenlendi. Askeri erkan ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen törende, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız tarafından tugay sancağı, 3. Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Umut Turhan’a teslim edildi.

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