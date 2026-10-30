Çanakkale'de özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, bazı yollar araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Setboyu Caddesi'nden Troya Caddesi'ne ilerleyen S.S. 18 Nolu Şehir İçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne ait 17 HO 10004 plakalı servis dışı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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