Çanakkale'de Acil Servis çalışanlarına KBRN eğitimi

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servis çalışanlarına Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) eğitimi verildi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi acil servis çalışanlarına, KBRN olaylarına yönelik bilgi ve müdahale becerilerinin geliştirilmesi amacıyla UMKE eğitmenleri tarafından eğitim verildi. Eğitimde; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerin özellikleri, bu tür olaylarda karşılaşılabilecek riskler, olaylara müdahale sırasında alınması gereken güvenlik önlemleri ve sağlık çalışanlarının görev ve sorumlulukları ele alındı.

Ayrıca KBRN olaylarında hastaneye başvuran kişilerin karşılanması, kontaminasyon riskinin değerlendirilmesi, kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanımı ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Acil servislerde müdahale süreçlerinin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesinin önemi vurgulandı. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıyan eğitimle, acil servis çalışanlarının muhtemel KBRN olaylarına karşı hazırlık düzeylerinin artırılması, doğru müdahale yöntemleri konusunda farkındalık kazanmaları ve hasta ile çalışan güvenliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.