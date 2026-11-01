Troya ve çevresindeki kültür rotasına ilgi yüzde 32 arttı: 9 ayda 860 bin ziyaretçi

Christopher Nolan'ın Homeros'un Odysseia destanından uyarladığı The Odyssey filmi ve Roma Kolezyumu'nda açılan Troya ve Roma sergisiyle uluslararası gündemde yeniden öne çıkan Troya, 2026 yılında ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Troya Müzesi, Troya Örenyeri ve Assos Örenyeri, yılın ilk dokuz ayında 860 bin 834 ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısı yüzde 32,2 arttı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Troya, binlerce yıllık tarihi, Homeros destanlarına konu olan anlatıları ve evrensel kültürel miras değeriyle uluslararası ilgi görmeye devam ediyor. Troya Müzesi Müdürlüğü verilerine göre, Troya Müzesi, Troya Örenyeri ve Assos Örenyeri 2026 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir ziyaretçi artışı kaydetti. Özellikle Troya Müzesi ve Assos Örenyeri'ndeki yükseliş, Çanakkale'nin kültür turizmi potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Troya Müzesi, yılın ilk dokuz ayında 223 bin 762 ziyaretçiyi ağırlayarak geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısını yüzde 32,9 artırdı. Böylece müze, 2025 yılının tamamındaki ziyaretçi sayısını henüz eylül ayı sonunda geride bıraktı. Assos Örenyeri'nde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80'in üzerinde artış gerçekleşti.

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Christopher Nolan'ın The Odyssey filmi Homeros'un dünyasını yeniden gündeme taşıdı

2026 yılının uluslararası kültür ve sanat gündeminde öne çıkan gelişmelerden biri, dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın Homeros'un Odysseia destanından uyarladığı The Odyssey filmi oldu. Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland ve Robert Pattinson gibi dünyaca tanınan oyuncuların rol aldığı film, Homeros'un binlerce yıllık anlatısını modern sinema aracılığıyla yeniden geniş kitlelerle buluşturdu. İlyada ve Odysseia destanlarının merkezinde yer alan Troya ve Troas coğrafyası, bu gelişmeyle birlikte dünya kültür gündeminde yeniden dikkat çekti. Bu ilgi, Troya'nın yalnızca arkeolojik bir alan değil, edebiyat, sanat ve sinema dünyasına ilham veren evrensel bir kültürel miras olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Troya'nın hikayesi Roma'daki Kolezyum'da dünyayla buluştu

Troya'nın uluslararası tanıtımına katkı sağlayan bir diğer önemli gelişme ise Roma'daki Kolezyum'da gerçekleştirilen 'Troia ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri' sergisi oldu. 11 Haziran 2026 tarihinde ziyarete açılan ve 8 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak sergi, Türkiye ve İtalya arasındaki kültürel iş birliğinin önemli örneklerinden biri olarak öne çıktı. Troya Müzesi koleksiyonundan eserlerin de yer aldığı sergi, Troya Savaşı'ndan Aeneas'ın İtalya yolculuğuna, Homeros destanlarından Roma'nın kuruluş mitolojisine uzanan ortak kültürel mirası uluslararası ziyaretçilerle buluşturdu. Kolezyum gibi dünya çapında tanınan bir tarihî mekânda Troya'nın anlatısına yer verilmesi, Anadolu'nun arkeolojik ve kültürel zenginliğinin uluslararası ölçekte tanıtılması açısından önemli bir kazanım oldu.

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Troya yalnızca geçmişin değil, geleceğin de kültür merkezi

Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören, ziyaretçi ilgisinin yanı sıra Troya'nın uluslararası kültür dünyasındaki yerinin güçlenmesinin önemine dikkat çekti. Düzgören değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Troya, yalnızca geçmişte yaşanmış bir savaşın veya arkeolojik bir kentin adı değil; binlerce yıldır insanlığın ortak hafızasında yaşamaya devam eden evrensel bir anlatıdır. Homeros'un destanlarından günümüz sinemasına, arkeolojik araştırmalardan çağdaş sanat çalışmalarına kadar pek çok alanda ilham vermeyi sürdürüyor. Christopher Nolan'ın The Odyssey filmi ve Roma Kolezyumu'nda gerçekleştirilen sergi, Troya'nın bu evrensel değerinin yeniden geniş kitlelerle buluşmasına önemli katkı sağladı. Ziyaretçi sayılarındaki artışı elbette önemsiyoruz. Ancak bizim için asıl önemli olan, müzemizden ayrılan her ziyaretçinin Troya'yı daha iyi tanıması, bu mirasın evrensel değerini anlaması ve korunmasına yönelik farkındalık kazanmasıdır. Hedefimiz, Troya'yı yalnızca ziyaret edilen bir destinasyon değil, yeniden keşfedilen, öğrenilen ve gelecek kuşaklara aktarılan canlı bir kültür merkezi olarak geliştirmek."

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Uluslararası ödülleri, çağdaş sergileme anlayışı, bilimsel çalışmaları ve kültürel etkinlikleriyle öne çıkan Troya Müzesi, Troya'nın binlerce yıllık mirasını günümüz dünyasıyla buluşturmaya ve Çanakkale'nin uluslararası kültür turizmindeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.