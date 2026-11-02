Çanakkale Boğazı'nda 2 kişinin bulunduğu sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen teknede bulunan 2 kişi kurtarıldı.
Giriş: 02.11.2026 - 10:33 Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen teknede bulunan 2 kişi kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde, 14 metre uzunluğundaki içinde 2 kişinin bulunduğu tekne makine arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin yardım talebi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM1' hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişi bulunan tekne yedeklenip, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
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