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        Çanakkale Boğazı'nda 2 kişinin bulunduğu sürüklenen tekne kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen teknede bulunan 2 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Çanakkale Boğazı'nda 2 kişinin bulunduğu sürüklenen tekne kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen teknede bulunan 2 kişi kurtarıldı.

        Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde, 14 metre uzunluğundaki içinde 2 kişinin bulunduğu tekne makine arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin yardım talebi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM1' hızlı tahlisiye botu bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişi bulunan tekne yedeklenip, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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