Bigaspor - Etimesgutspor: 1-0

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bigaspor evinde zirve yarışındaki Etimesgutspor'u tek golle yenip rakibini yakalamayı başardı: 1-0. Biga İlyas Bayram Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi 17'nci dakikada Eren Makul'ün attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Grupta geçen haftaki Denizli İdmanyurdu mağlubiyetini telafi eden Bigaspor puanını 17 yaparak Play-Off hattına döndü. Haftaya ikinci sırada başlayan Başkent ekibi de 17 puanda kaldı.

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