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        Bu armutların 3 adeti 2 kiloyu geçiyor Hobi olarak başladığı deveci armudu yetiştiriciliğinde 150 ton ürün yetiştirdi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hobi amaçlı deveci armudu üretimine başlayan İlhan Gürel (51), bu yıl 150 tona yakın deveci armudu yetiştirdi. 3 tanesi 2 kilogramı geçen deveci armutları büyüklükleri ile de görenleri şaşırtıyor. Ürünün kilosu 50100 TL arasında satılıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 08:59 Güncelleme:
        Bu armutların 3 adeti 2 kiloyu geçiyor Hobi olarak başladığı deveci armudu yetiştiriciliğinde 150 ton ürün yetiştirdi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hobi amaçlı deveci armudu üretimine başlayan İlhan Gürel (51), bu yıl 150 tona yakın deveci armudu yetiştirdi. 3 tanesi 2 kilogramı geçen deveci armutları büyüklükleri ile de görenleri şaşırtıyor. Ürünün kilosu 50100 TL arasında satılıyor.

        Ayvacık ilçesi Ümmühan Mahallesi’nde yaşayan İlhan Gürel, 17 yıl önce 10 dönüm arazide üzerine hobi amaçlı deveci armudu üretimine başladı. Gürel, zamanla verimi artan deveci armutlarının bu yıl hasadına devam ediyor. Gürel, lezzeti, dayanıklılığı ve büyüklüğüyle öne çıkan deveci armutlarının tanesi 1 kilograma yaklaşıyor. Gürel, şu ana kadar hasat ettiği 50 ton ürününü kilosu 50100 TL arasında satıyor.

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        17 yıl önce hobi olarak deveci armudu yetiştiriciliğine başladığını belirten Gürel, "2009 yılında diktiğimiz deveci armudu olarak meyve ağaçları sektörüne giriş yaptık. Ağaçlarımız da 1617 yaşında. İstediğimiz verime de ulaştık. Ama bakımı zor bir ürün. Elmaya ne kadar bakıyorsanız buna 2 katı daha bakmanız lazım. Emek isteyen bir ürün. 10 dönüm alanı armut olarak bıraktık. Bahçemizin 10 dönümünde ise ceviz yetiştiriyorum" dedi.

        Armutların büyüklüğü hakkında da bilgi veren Gürel, "Bir armut 800900 gram hatta 1 kilograma kadar ulaşabiliyor. Biz bu büyüklükleri de gördük. Şu anda 500 ağacımız var. Bu yıl güzel bir meyve yılı geçirdik. Bu yıl da 150160 ton armut alacağız" diye konuştu.

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        Deveci armutlarının kış meyvesi olduğunu kaydeden Gürel, "Bunlar deveci armudu. Kış meyvesidir. Yaz armudu gibi yumuşak olmaz. Serttir. Tatlı ve suludur. Şeker hastaları fazla tüketmesin diyebilirim. Bu armutların 300400 gramı 2. sınıf, 500600 gramı 1. sınıf ve 700 gram ve üzerini duble olarak adlandırıyoruz. Öyle de geçer. Dublenin tüketimi de komik oluyor. Vatandaşlarımıza satarken 2 armut 1.5 kilogram geliyor. Fakat armutlarımız iri oldukça da tat oranı yükseliyor. Kalite, gramaj yükseldikçe artıyor diyebilirim" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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