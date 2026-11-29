Çanakkale-Eceabat hattında kuvvetli fırtına nedeniyle durdurulan feribot seferleri 11 saat sonra normale döndü. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “Çanakkale-Eceabat hattında; Eceabat'tan saat 00.00 itibariyle seferlerimiz tarifesine uygun şekilde yapılması planlanmaktadır” denildi.

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