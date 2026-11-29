Eceabat feribot seferleri normale döndü
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine yapılan feribot seferleri, 11 saatin ardından yeniden yapılmaya başlandı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine yapılan feribot seferleri, 11 saatin ardından yeniden yapılmaya başlandı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, olumsuz hava şartları nedeniyle saat 13.00 itibarıyla Eceabat hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Feribot seferleri 11 saatin ardından normale döndü. Gestaş'tan yapılan açıklamaya göre, saat 00.00 itibarıyla Eceabat hattındaki feribot seferleri tarifeye uygun olarak devam edecek.
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