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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Eceabat'ta düzenlenen "Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği" sona erdi

        Eceabat'ta düzenlenen "Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği" sona erdi

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Eceabat Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Eceabat'ta düzenlenen "Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği" sona erdi

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Eceabat Zeytinyağı Festivali ve Zeytin Hasat Şenliği" sona erdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı toplantı salonunda, "Zeytinle Konuşmak" ve "Zeytinyağında Kalite ve Katma Değer" konularında sunumlar gerçekleştirildi.

        Burcu Erol ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Gündoğdu'nun konuşmacı olarak katıldığı programa, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Ziraat Odası Başkanı Özay Kuzu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, Gökçeada, Eceabat, Bozcaada Yerel Eylem Grubu Derneği yöneticileri Hüsnü Öcal Gezen ve Fatma Önder, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

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        Kaymakam Yenigün, zeytin sezonunun üreticiler için bereketli ve hayırlı bir sezon olması​​​​​​​ temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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