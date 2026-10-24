Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:08 Güncelleme:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.

        Bir dizi ziyaret ve açılış programı için kente gelen Turan, seçimleri geçen hafta tamamlanan Çanakkale Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

        Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kuru ve Meclis Başkanı Sinan Erdoğan tarafından karşılanan Bülent Turan, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

        Turan, Çanakkale'nin tarımsal sanayisi, ticaret potansiyeli ve genç girişimcilerin kent ekonomisindeki rolü üzerine görüşlerini aktararak, şöyle konuştu:

        "Çanakkale Ticaret Borsamızın demokratik bir olgunlukla tamamlanan seçimleri sonrasında güven tazeleyerek göreve gelen Yönetim Kurulu Başkanımız Emrah Kuru'yu, Meclis Başkanımız Sinan Erdoğan'ı ve değerli meclis üyelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Çanakkale'miz, güçlü tarımsal potansiyeli, sanayisi ve girişimci ruhuyla sadece bölgemizin değil, ülkemizin de lokomotif şehirlerinden biridir. Çanakkale Ticaret Borsamızın öncülüğünde hayata geçirilecek projelerin, kentimizin ticaret hacmini ve ihracat gücünü daha da yukarılara taşıyacağına inancım tamdır. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Çanakkale'mizin kalkınması, üreticimizin ve tüccarımızın desteklenmesi adına üzerimize düşen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Yeni çalışma döneminin borsamıza, üyelerimize ve Çanakkale'mize hayırlı olmasını diliyorum."

        REKLAM

        Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kuru da Turan'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'a, AK Parti MKYK üyeleri Naim Makas ve Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        Yenice'de İDA AGRO FEST Tarım, Gıda ve Hayvancılık Festivali düzenlendi
        Yenice'de İDA AGRO FEST Tarım, Gıda ve Hayvancılık Festivali düzenlendi
        Biga OSB yönetiminden Biga TSO'ya ziyaret
        Biga OSB yönetiminden Biga TSO'ya ziyaret
        Çanakkale'de hastane hizmetleri değerlendirildi
        Çanakkale'de hastane hizmetleri değerlendirildi
        Çanakkale Boğazı'nda kimyasal tanker makine arızası yaptı
        Çanakkale Boğazı'nda kimyasal tanker makine arızası yaptı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi