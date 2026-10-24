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        Çanakkale'de hastane hizmetleri değerlendirildi

        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde Kamu Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Çanakkale'de hastane hizmetleri değerlendirildi

        Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde Kamu Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü başkanlığında; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Halil Gürkan Çoban, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Huriye Ünal, Destek Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Yavuz Adanur ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Deniz Utku Altun’un katılımlarıyla, Çanakkale’de kamu hastanelerinin başhekimleri, idari ve mali hizmetler müdürleri ile sağlık bakım hizmetleri müdürlerinin yer aldığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Çanakkale’deki 13 kamu hastanesinin sağlık hizmet sunumları kapsamlı olarak değerlendirildi. Sağlık tesislerinin mevcut durumları, hizmet sunumundaki güçlü yönleri ve gelişime açık alanları ele alınarak sağlık hizmetlerinin daha ileriye taşınmasına yönelik hedefler ve iyileştirme çalışmaları görüşüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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