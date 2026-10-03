Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri yarın yapılamayacak

Açıklamada, tarifede bulunan diğer tüm seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 07.00 ve 11.00, Gökçeada'dan saat 09.00 ve 13.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.