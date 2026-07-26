MHP Gelibolu İlçe Başkanlığına yeniden Murat Şarlak seçildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapılan MHP 15. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Murat Şarlak güven tazeledi.



26 Kasım İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye tek aday olarak giren Şarlak, delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa getirildi.



Teşkilat mensuplarına teşekkür eden Şarlak, kutlu davanın neferleri olarak hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirtti. Kongrede konuşan MHP Çanakkale İl Başkanı Salih Altınkaya ve Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak da yeni yönetime başarılar diledi.



Kongreye Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, MHP Çanakkale İl Başkanı Salih Altınkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, BBP Gelibolu İlçe Başkanı Koray Sertdemir, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Necati Tarıman, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Bilge, MHP'li ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

