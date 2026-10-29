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        Çankırı'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Çankırı'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Gündüz Karaaslan (42) idaresindeki 52 AFM 618 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kuzdere köyü mevkisindeki kavşakta virajı alamayarak devrilip karşı şeride geçti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan D.Ş. (60) ve B.B.K. (13) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Karaaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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