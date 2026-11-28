TEMA Vakfı Şabanözü İlçe Sorumlusu Selda Yağcı Yurtlu, bu yıl TEMA Vakfı olarak sürdürülebilir arazi yönetimi açısından meraların önemini vurgulamayı amaçladıklarını söyledi.

Şabanözü ilçesinde TEMA Vakfı tarafından toprağın korunması ve erozyonla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

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