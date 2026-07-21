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        AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı'dan iki kavşakta yapılacak çalışmalara ilişkin açıklama

        AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İlim Yayma ve Stat kavşaklarında yürütülecek projelerin ihale süreçlerinin tamamlandığını, çalışmaların başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 10:32 Güncelleme:
        AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı'dan iki kavşakta yapılacak çalışmalara ilişkin açıklama

        AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İlim Yayma ve Stat kavşaklarında yürütülecek projelerin ihale süreçlerinin tamamlandığını, çalışmaların başladığını bildirdi.

        Ahlatcı, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun-Ankara kara yolu üzerine bulunan İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı ile Stat Hemzemin Kavşağı ve Bağlantı Yolları Yapım İşi ihalesinin 30 Haziran'da yapıldığını, 20 Temmuz'da ise sözleşme imzalanarak yapım aşamasına geçildiğini belirtti.

        Proje kapsamında birer farklı seviyeli (köprülü) kavşak ile hemzemin kavşak inşa edileceğini aktaran Ahlatcı, iki kavşakta yapılacak düzenlemenin şehrin ulaşım konforunu ve can güvenliğini en üst seviyeye çıkaracağını vurguladı.

        Ahlatcı, İlim Yayma Kavşağı'nda çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığına işaret ederek, projenin hayata geçirilmesinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.



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