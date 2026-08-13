Arca Çorum FK, Glasgow Rangers FC'den Mohamed Diomande'yi renklerine bağladı

"2001 doğumlu Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Mohamed Diomande, Gana’daki Right to Dream Academy'de yetişmiştir. Kariyerinde FC Nordsjælland ve Glasgow Rangers FC formaları giyen Diomande, Fildişi Sahili A Milli Takımı’nda da görev almıştır. Güçlü fiziği, top tekniği ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Diomande, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Mohamed Diomande. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz."

25 yaşındaki futbolcunun Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giydiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Diomande ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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