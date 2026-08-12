Çorum'da Gezen Sinema etkinliği düzenlendi

"Ailece doğayla ve sinemayla buluşalım" sloganıyla Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, müzik dinletisi ve açık hava sineması gösterimi yapıldı.

Çorum'da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi iş birliğinde "Gezen Sinema" etkinliği düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.