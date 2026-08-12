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        Çorum'da Gezen Sinema etkinliği düzenlendi

        Çorum'da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi iş birliğinde "Gezen Sinema" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Çorum'da Gezen Sinema etkinliği düzenlendi

        Çorum'da Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi iş birliğinde "Gezen Sinema" etkinliği düzenlendi.

        "Ailece doğayla ve sinemayla buluşalım" sloganıyla Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, müzik dinletisi ve açık hava sineması gösterimi yapıldı.

        Etkinlik kapsamında müzisyenler sahne aldı. Konserin ardından meydanda kurulan dev ekranda film gösterimi gerçekleştirildi.

        Vatandaşlar, meydanda oluşturulan alanda film izledi.

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