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        Çorum FK'den trafik kazasında yaralanan Atakan Akkaynak için "geçmiş olsun" mesajı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, trafik kazasında yaralanan futbolcu Atakan Akkaynak ve ailesi için "geçmiş olsun" mesajı yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 23:42 Güncelleme:
        Çorum FK'den trafik kazasında yaralanan Atakan Akkaynak için "geçmiş olsun" mesajı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, trafik kazasında yaralanan futbolcu Atakan Akkaynak ve ailesi için "geçmiş olsun" mesajı yayımlandı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kırmızı-siyahlı futbolcu Akkaynak'ın, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde trafik kazası geçirdiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Geçmiş Olsun Atakan Akkaynak. Futbolcumuz Atakan Akkaynak ve ailesi bugün Tosya yolunda trafik kazası geçirmiştir. Hayati tehlikeleri bulunmayan ve genel sağlık durumları iyi olan Atakan Akkaynak ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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