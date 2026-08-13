Arca Çorum FK, kaptan Ferhat Yazgan ile yollarını ayırdı

Açıklamada, futbolcuya Arca Çorum FK'nin şampiyonluğuna yaptığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Ferhat Yazgan ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

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