Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Arca Çorum FK, kaptan Ferhat Yazgan ile yollarını ayırdı

        Arca Çorum FK, kaptan Ferhat Yazgan ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, kaptan Ferhat Yazgan ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 00:29 Güncelleme:
        Arca Çorum FK, kaptan Ferhat Yazgan ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, kaptan Ferhat Yazgan ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Ferhat Yazgan ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

        Açıklamada, futbolcuya Arca Çorum FK'nin şampiyonluğuna yaptığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motorinde ÖTV Ağustos için sıfırlandı
        Motorinde ÖTV Ağustos için sıfırlandı
        UEFA Süper Kupa’da şampiyon PSG!
        UEFA Süper Kupa’da şampiyon PSG!
        Avrupa'da güneş tutulması ilgiyle izlendi
        Avrupa'da güneş tutulması ilgiyle izlendi
        ABD, doğum turizmini engellemek için harekete geçti
        ABD, doğum turizmini engellemek için harekete geçti
        "Libya'daki ara bulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz"
        "Libya'daki ara bulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku, İstanbul'da!
        Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku, İstanbul'da!
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        Vlahovic, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Vlahovic, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Çetin’den transfer, şampiyonluk ve TFF açıklaması!
        Çetin’den transfer, şampiyonluk ve TFF açıklaması!
        Kuzey Makedonya'da toprağa verildi
        Kuzey Makedonya'da toprağa verildi
        Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı

        Benzer Haberler

        Arca Çorum FK, Glasgow Rangers FC'den Mohamed Diomande'yi renklerine bağlad...
        Arca Çorum FK, Glasgow Rangers FC'den Mohamed Diomande'yi renklerine bağlad...
        Çorum'da ayağı mazgala sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
        Çorum'da ayağı mazgala sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
        Arca Çorum FK, Fildişili Mohamed Diomande'yi kadrosuna kattı
        Arca Çorum FK, Fildişili Mohamed Diomande'yi kadrosuna kattı
        Çorum FK, Muhammed Diomande'yi renklerine bağladı
        Çorum FK, Muhammed Diomande'yi renklerine bağladı
        KKKA tedavisi gören kadın hayatını kaybetti
        KKKA tedavisi gören kadın hayatını kaybetti
        Çorum'da Asur Ticaret Kolonileri Çağı'ndan kalma 16 küp bulundu
        Çorum'da Asur Ticaret Kolonileri Çağı'ndan kalma 16 küp bulundu