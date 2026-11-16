Çorum Belediyesi 82 milyon liralık 12 yeni aracı daha hizmete aldı

Çorum Belediyesi, tarafından 82 milyon 193 bin TL yatırımla alınan 12 araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Çorum Belediyesi'nin toplam 82 milyon 193 bin TL yatırımla alınan 12 yeni aracı, kentin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere 5 ayrı müdürlüğün hizmetine sunuldu. Çorum Belediyesi envanterine kazandırılan yeni araç ve ekipmanlar arasında yangın ve acil durumlara daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla 2 adet arazöz, 1 adet 32 metre merdivenli itfaiye aracı ve 1 adet itfaiye arazözü olmak üzere toplam 4 yeni araç bulunuyor. Altyapı ve üstyapı çalışmalarında kullanılmak üzere 3 adet damperli kamyon, toplu taşıma kapasitesini artırmak için 1 adet 54 kişilik otobüs, kent temizliğini daha etkin kılmak amacıyla 1 adet kent yüzey temizleme aracı, saha ve atölye çalışmalarında değerlendirilmek üzere 1 adet forklift ve 2 adet makaslı personel yükseltici platform araç filosuna dahil edildi. Filo takviyesiyle birlikte Çorum Belediyesi’nin toplam otobüs sayısı 79’a, iş makinesi sayısı 62’ye yükselirken, belediyenin toplam araç filosu ise 412 araca ulaştı.

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Düzenlenen törende, dualarla araçların anahtarları teslim edildi. Programa, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, siyasi parti remsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

"Şu an belediyemizde bu araçlarımızla beraber 412 araç kapasitesine ulaşmış olacağız"

Törende konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Hizmet kalitemizi daha da yukarılara taşımak için güzel işler yapmaya çalışıyoruz ve ortaya samimi bir gayret koyuyoruz. Bunlardan bir tanesi de araç filomuz. Şu an belediyemizde bu araçlarla beraber hizmet ve iş makinesi bakımından 412 araç kapasitesine ulaşmış olacağız. Bu 412 rakamı, başka belediyelere de bakılırsa görülecektir, muazzam bir rakam. Bu anlamda araç filosu, zenginliğimiz, genişliğimiz işlerimizi kolaylaştırıyor ve kolaylaştırmaya da devam ediyor. Nasıl ki insan yaşlanıyorsa araçlar da yaşlanıyor. Bu anlamda ara ara bunlara mutlaka takviyeler yapılmalı. Şehrimiz büyüyor, araç sayısının ve kapasitesinin artırılması, teknolojinin gelişmesi, daha teknolojik araçlarla hizmet yarışımızın çıtasının daha üstlere taşınması gerekiyor. Özellikle toplu ulaşım kullanan hemşehrilerimiz bizden bu müjdeyi bekliyorlar. Yarın itibarıyla 10 adet 12 metre uzunluğunda, sıfır kilometrede halk otobüsü alım ihalemiz var. İnşallah yarınki ihaleyle beraber 10 yeni halk otobüsümüzü hizmete sokmuş olacağız. 30 Kasım’da bir araç ihalemiz daha var. İnşallah bu da kapsamlı bir ihale olacak. Başta 5 tane arazöz olmak üzere, 2 tane traktör ve birçok farklı alanda kullanabileceğimiz kepçeler gibi 11 araçlık bir ihaleyi de inşallah 30 Kasım’da yapıyoruz. Sadece 17 Kasım ve 30 Kasım’daki ihalelerimiz, 21 araç kapasitesi demek. Bunlar da şehrimize hizmet demek. İnşallah bu ihalelerle beraber araç filomuzu daha da zenginleştirmiş, hizmet kapasitemizi daha da artırmış olacağız" dedi.