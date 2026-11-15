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        Çorum'da yoğun sis etkili oldu

        Çorum'da etkili olan yoğun sis görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Çorum'da yoğun sis etkili oldu

        Çorum'da etkili olan yoğun sis görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.

        Çorum'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis sebebiyle AnkaraSamsun kara yolunda görüş mesafesi yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Sürücüler sis sebebiyle hızlarını düşürerek kara yolunda ilerledi.

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