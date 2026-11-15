Çorum'da yoğun sis etkili oldu

Çorum'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis sebebiyle AnkaraSamsun kara yolunda görüş mesafesi yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Sürücüler sis sebebiyle hızlarını düşürerek kara yolunda ilerledi.

Çorum'da etkili olan yoğun sis görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.

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