Çorum'da karbonmonoksit gazından etkilenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Gözübüyük köyünde Mehmet Gökdere (78) ve eşi Zeliha Gökdere'den (74) bir süredir haber alamayan komşuları, çifti kontrol etmek için evlerine gitti.

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