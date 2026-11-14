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        Çorum'da karbonmonoksit gazından etkilenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

        Çorum'un Laçin ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Çorum'da karbonmonoksit gazından etkilenen yaşlı çift yaşamını yitirdi

        Çorum'un Laçin ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca evde ölü bulundu.

        Gözübüyük köyünde Mehmet Gökdere (78) ve eşi Zeliha Gökdere'den (74) bir süredir haber alamayan komşuları, çifti kontrol etmek için evlerine gitti.

        Pencereden içeri baktıklarında çifti evde hareketsiz yatarken gören komşuları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Camı kırarak içeri giren ekipler, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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