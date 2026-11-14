Çorum'da karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatlarını kaybetti

Olay, Laçin ilçesine bağlı Gözübüyük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Mehmet Gökdere ve 72 yaşındaki eşi Zeliha Gökdere’den iki gündür haber alamayan komşuları, çiftin evine gitti. Çiftin kapıyı açmaması üzene komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine çiftin evine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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