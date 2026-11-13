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        Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, ısınmanın ardından rondo çalışmasıyla devam etti.

        Futbolcular antrenmanın son bölümünde ise aerobik dayanıklılık koşusu yaptı.

        Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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