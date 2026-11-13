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        Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

        Çorum'da otomobilin refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 yaralı

        Çorum'da otomobilin refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

        Kaza, gece saatlerinde Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. idaresindeki 19 FB 979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle karşı şeride savruldu. Kazada İ.G. ile araçtaki A.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İ.G.'nin alkollü olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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