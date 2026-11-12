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        Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 21:07 Güncelleme:
        Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

        Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

        Ligin 11. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Çorum FK'de maçın ardından futbolculara 3 gün izin verildi.

        İznin ardından futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.

        Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 rondo çalışması yaptı.

        Antrenman, istasyonlu aerobik çalışmasıyla sona erdi.

        Antrenmana, milli takım kadrolarında yer alan futbolcular katılmadı.

        Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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