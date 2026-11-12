Çorum FK, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Ligin 11. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Çorum FK'de maçın ardından futbolculara 3 gün izin verildi.
İznin ardından futbolcular, kulüp tesislerinde bir araya geldi.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 rondo çalışması yaptı.
Antrenman, istasyonlu aerobik çalışmasıyla sona erdi.
Antrenmana, milli takım kadrolarında yer alan futbolcular katılmadı.
Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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