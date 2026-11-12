Çorum Belediyesi, çevreci şehirlerin geleceği için COP31'de

Çorum Belediyesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katılarak çevre yönetimi ve sıfır atık alanındaki yenilikçi uygulamaları yerinde incelemeye başladı.

Çorum Belediyesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na katıldı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre yönetimi ve sıfır atık alanındaki yenilikçi uygulamaları yerinde inceliyor. Doğal kaynakların korunması, geri dönüşümün yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakılması hedefiyle çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, dünyanın iklim gündemini Antalya'da takip ediyor. Belediye, zirvede ele alınan çözüm önerilerini ve çevre teknolojilerini şehirdeki çalışmalara katkı sağlaması amacıyla değerlendiriyor. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31, 920 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştiriliyor. İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan konferansta; sera gazı salımlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum, iklim finansmanı ve şehirlerin iklim etkilerine karşı dirençli hale getirilmesi gibi başlıklar ele alınıyor. Atıkların azaltılması ve uygulanabilir çevre çözümlerinin yaygınlaştırılması da zirvenin gündeminde yer alıyor.

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Çorum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, katılım kapsamında atık yönetimi, geri kazanım, kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir şehircilik alanlarındaki yenilikçi yaklaşımlara yönelik incelemelerde bulunuyor. Farklı uygulamaların yerinde görülmesiyle, Çorum'un mevcut çevre çalışmalarını geliştirebilecek yöntemlerin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Çorum Belediyesi, çevreci belediyecilik anlayışı doğrultusunda atıkların kaynağında ayrı toplanmasını ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını destekleyen çalışmalar yürütüyor. Atık getirme merkezleri, mobil sıfır atık araçları ve farklı atık türlerine yönelik toplama noktalarıyla vatandaşların geri dönüşüme katılımı kolaylaştırılıyor. Kağıt, plastik, cam ve metalin yanı sıra elektronik atık, bitkisel atık yağ, atık pil, atık ilaç ve tekstil atıklarının ayrı toplanmasıyla doğanın korunmasına katkı sağlanıyor. COP31'e katılımıyla çevre alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından izleyen Çorum Belediyesi, küresel ölçekte ele alınan çözüm önerilerini yerel hizmetlerle buluşturmayı hedefliyor. Zirvede edinilen bilgi ve deneyimlerin, daha temiz, kaynaklarını verimli kullanan ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir Çorum için yürütülen çalışmalara katkı sunması amaçlanıyor.