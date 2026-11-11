Çorum'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu

Çorum’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, 42 bin 400 metrekarelik alanda gerçekleştirilen etkinşikte yüzlerce fidan ve yetişmiş ağaç toprakla buluşturuldu.

Çorum’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Çorum Belediyesi öncülüğünde program düzenlendi. Eski Ekin Bilal Habeşi Parkı karşısında yer alan 42 bin 400 metrekarelik alanda gerçekleştirilen programda, fidanlar ve ağaçlar toprakla buluşturuldu. Proje alanı kapsamında bugüne kadar 170 Toros sediri, 100 dişbudak, 280 ıhlamur, 40 mabet ağacı, 50 badem, 60 karaçam ve 60 iğde olmak üzere toplam 760 yetişmiş ağacın dikiminin tamamlandığı bildirildi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ise alanda hazırlanan 340 ağaç çukuruna yeni fidanlar dikildi. Ağaçlandırma çalışmalarının kapsamlı bir park ve yaşam alanı projesiyle entegre yürütüldüğü kaydedildi. Proje tamamlandığında alanda 55 araçlık otopark, mescit, tuvalet, 2 oyun ve etkinlik alanı, en az 30 piknik ünitesi ve 4 çeşmenin vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi. Zemin çalışmalarının önümüzdeki bahar döneminde tamamlanması, ardından peyzaj düzenlemelerinin bitirilmesi hedefleniyor.

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"Bu şehirde bu bilinç var"

Düzenlenen programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "İl merkezi ve kuzey ilçelerimiz çok şükür yağış alma miktarları, bitki örtüsü ve iklimiyle Karadeniz iklimine yakın bir iklime sahip olduğundan diğer şehirlerden şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Ektiğimiz her fidan, ektiğimiz her tohum yeşermekte. Bize önce var olan ormanlarımızı korumak, sonra da mümkünse bunlara ilavelerde bulunmak düşüyor. Şükürler olsun ki bu şehirde bu bilinç var. İnşallah 20 sene sonra, 30 sene sonra burada yetişecek ağaçların altında hemşehrilerimiz temiz hava alacak, kuş cıvıltısı dinleyecek. Her geçen gün ormanlarımıza ilaveler yapılıyor. Bu bizim geleceğe, bizden sonraki nesile, memleketimize yapacağımız en büyük hizmet" dedi.

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"Doğaya ve çevreye gençlerimizin bize olan emaneti olarak gören bir yaklaşımla ancak buradan dönebiliriz"

Çorum Belediye başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da şehirlere kimlik veren şeyin binalar olmadığına dikkat çekerek, "Şehirler de insanlar gibidir, ruhu vardır. O şehirlerin kimliğini, ruhunu oluşturan hususlar o şehirlerin tarihi meydanlarıdır, tarihi yapılarıdır, yeşil alanlarıdır, parklarıdır, bahçeleridir. Bundan sonra inşallah buna bir de şehir ormanlarını ilave ediyoruz. Şu ana kadar şehrimizde Çorum Belediyesi tarafından yapılmış pek bir şehir ormanı açıkçası yok. Ama bir vizyon ortaya koyduk. Özellikle COP 31 toplantısının yapıldığı şu günlerde, dünyanın adeta bir masa etrafında 'daha yeşil, daha temiz, doğayla daha barışık bir dünyayı gelecek nesillere nasıl bırakabiliriz' diye tartıştığı bir noktada işte bu tür çalışmalar, hizmetler daha da önem arz ediyor. İklim değişikliği diyoruz. Küresel ısınma diyoruz. Birçok doğa felaketlerini her gün haberlerden izliyoruz. Bunun bir tane yegane çözümü var. Doğaya hükmeden bir anlayışla değil, doğayı, çevreyi bize miras kalmış bir yaklaşımla değil, doğaya ve çevreye gençlerimizin bize olan emaneti olarak gören bir yaklaşımla ancak buradan dönebiliriz" diye konuştu.

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Öte yandan, 2026 yılı Performans Programı verilerine göre Çorum Belediyesinin bakım ve düzenlemesini üstlendiği 579 park, yeşil alan, mesire alanı ve refüjün toplam büyüklüğünün 4 milyon 611 bin metrekareye ulaştığı aktarıldı. Son 5 yıl içerisinde 12 bin 97 yetişmiş ağacın kent genelinde toprakla buluşturulduğu vurgulandı. 2025 yılı içerisinde dört yeni park ve üç yeni yeşil alan oluşturularak 20 bin 413 metrekareden fazla alanın kente kazandırıldığı, 35 bin 402 metrekarelik 100. Yıl Millet Bahçesi alanı ile birlikte bu rakamın 55 bin 815 metrekareyi aştığı ifade edildi. Ayrıca 9 farklı parkta 24 bin metrekarelik yenileme çalışması yürütüldüğü kaydedildi. 3 bin 645 metrekarelik Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Temalı Parkı, 3 bin 800 metrekarelik Masal Temalı Park, 4 bin 650 metrekarelik Arkeopark ve 117 bin metrekarelik Bahabey Çamlığı EkoTurizm Alanı gibi tematik projelerle çocukların kültür ve tarihle buluşturulduğu kaydedildi. 2026 yılı Performans Programı dahilinde açık ve yeşil alan düzenlemeleri için 721 milyon 581 bin liralık kaynak ayrıldığının altı çizilirken, kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak, kuraklığa dayanıklı bitkileri yaygınlaştırmak ve su kaynaklarını verimli kullanan peyzaj uygulamalarını geliştirmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla süreceği belirtildi.