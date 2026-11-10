Çorum'da hakkında 29 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Çalışma kapsamında, hakkında kasten öldürme, görevi yaptırmamak için direnme ve telefon dolandırıcılığı suçlarından 29 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan B.U., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce hakkında arama kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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