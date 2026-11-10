Çorum'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı, 10 kişi yaralandı
Çorum'da otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Çorum'da otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
O.K. idaresindeki 19 SL 928 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Erzurum Dede Kavşağı'nda, Ö.Ç.A'nın kullandığı 19 AEL 526 plakalı, Çorum Belediyesine ait halk otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü O.K. ve yanındaki 2 kişi ile otobüste bulunan yolculardan 7'si hafif yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda aksayan ulaşım, olay yeri ve trafik ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarının ardından araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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