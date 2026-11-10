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        Çorum'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı, 10 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Çorum'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı, 10 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        O.K. idaresindeki 19 SL 928 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Erzurum Dede Kavşağı'nda, Ö.Ç.A'nın kullandığı 19 AEL 526 plakalı, Çorum Belediyesine ait halk otobüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü O.K. ve yanındaki 2 kişi ile otobüste bulunan yolculardan 7'si hafif yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolda aksayan ulaşım, olay yeri ve trafik ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarının ardından araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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