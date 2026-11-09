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        Çorum'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

        Çorum'da kamyon, otomobil ve iki minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından korkarak kaçtığı arazide saklanan kamyon sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 22:28 Güncelleme:
        Çorum'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

        Çorum'da kamyon, otomobil ve iki minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından korkarak kaçtığı arazide saklanan kamyon sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza, ÇorumMerzifon kara yolu Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.Ç. idaresindeki 05 NB 260 plakalı kamyon, Y.A. yönetimindeki 06 UMP 16 plakalı otomobil, H.G. yönetimindeki CJU 233 plakalı minibüs ile M.Ç. idaresindeki 05 M 5116 plakalı özel halk minibüsü çarpıştı. Kazada Y.A, H.G. ve M.Ç. isimli sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.A., M.C., O.C., N.Ö. ve S.A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 8 yaralı, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından korkarak kaçıp yol kenarındaki arazide saklandığı öğrenilen kamyon sürücüsü M.G.Ç., jandarma ekipleri tarafından bulunarak gözaltına alındı.

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        Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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