İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da nikah şahitliği yaptı

Çifte tavsiyelerde bulunan Bakan Çiftçi, evlilik cüzdanını gelin ve damada aynı anda teslim etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu ile milletvekilleri genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Aşgın, oğlu ve gelinine mutluluklar dileyerek evladının nikahını kıydığı için yaşadığı heyecanı dile getirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın oğlu Muhammed Emin ile Rümeysa Kocur'un nikah şahidi oldu.

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